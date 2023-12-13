Disk Ege Temsilciliği'nden 15 Aralık Büyük İşçi Yürüyüşü İçin Çağrı: "Zafer Masada Değil, Sokakta Kazanılır"

İzmir’de 15 Aralık’ta “Gelirde adalet, vergide adalet, insanca yaşanabilir ücret” sloganıyla düzenleyecekleri büyük işçi yürüyüşüne katılım çağrısı yapan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “Asgari ücrette açlık sınırı çizgimizdir diyen sendikaya inat masada olmayacağımızı, sokakta olacağımızı İzmir kamuoyuyla paylaşıyoruz. Buradan çağrımız; bu düşük ücretlerle, 7 bin 500 lira olan emekli maaşlarına karşı, asgari ücretin insanca yaşanabilir bir ücret olması için, önümüzdeki toplu sözleşme süreçlerinde insanca bir ücret belirlemek için DİSK işçileri, temsilcileri, yöneticileri, üyeleri cuma günü gövde gösterisi yapmak için sokakta olacağız. Zafer masada değil, sokakta kazanılır diyoruz” dedi.

HABER: SULTAN EYLEM KELEŞ - KAMERA: KERİM UĞUR

İzmir'de 15 Aralık'ta "Gelirde adalet, vergide adalet, insanca yaşanabilir ücret" sloganıyla düzenleyecekleri büyük işçi yürüyüşüne katılım çağrısı yapan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, "Asgari ücrette açlık sınırı çizgimizdir diyen sendikaya inat masada olmayacağımızı, sokakta olacağımızı İzmir kamuoyuyla paylaşıyoruz. Buradan çağrımız; bu düşük ücretlerle, 7 bin 500 lira olan emekli maaşlarına karşı, asgari ücretin insanca yaşanabilir bir ücret olması için, önümüzdeki toplu sözleşme süreçlerinde insanca bir ücret belirlemek için DİSK işçileri, temsilcileri, yöneticileri, üyeleri cuma günü gövde gösterisi yapmak için sokakta olacağız. Zafer masada değil, sokakta kazanılır diyoruz" dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilciliği, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun katılımıyla 15 Aralık Cuma günü "Gelirde adalet, vergide adalet, insanca yaşanabilir ücret" sloganıyla, Basmane Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na 'Büyük İşçi Yürüyüşü' düzenleyecek. DİSK Ege Bölge Temsilciliği, yürüyüş için bugün DİSK Ege Bölge Temsilciliği'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya DİSK Ege Temsilcisi Memiş Sarı ve şube başkanları katıldı.

"İKTİDARIN ASGARİ ÜCRETE BİR DEFAYA MAHSUS ZAM YAPMASI, BİZİ TEKRAR SOKAKLARA DÖKME PLANI İÇERİSİNE İTTİ"

Toplantıda konuşan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, şunları söyledi:

"Biz bugün buraya ayın 15'inde yapacağımız İzmir'in büyük yürüyüşünü basınla, kamuoyuyla, işçiler ve emekçilerle paylaşmak için geldik. Biliyorsunuz bundan 1 hafta önce ve yaklaşık 2-3 aydır bütün bölgelerde 'Gelirde adalet, vergide adalet' yürüyüşü başlatmıştık. Tam aralık ayına geldiğimizde İstanbul'dan Ankara'ya konfederasyonumuzun yine 'Gelirde ve vergide adalet' adı altında 1 haftalık yürüyüşü olmuştu. Aralık ayına geldiğimizde yine asgari ücretin belirlenme sürecinin hükümet, işveren ve masaya oturan sendikacılarla bir pazarlık söz konusu olduğunu hepimiz kamuoyu ve basından takip etmekteyiz. O yüzden DİSK, 7 bölgede 7 büyük yürüyüş adı altında asgari ücretle, zamlarla, enflasyonlarla, emeklilerin sorunlarıyla ilgili eylem ve etkinlik kararı aldı ve ayın 15'inde, saat 13: 00'te Basmane Meydanı'nda yarım gün iş bırakarak İzmir'deki büyük yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Bu yürüyüşte başta 'Gelirde adalet, vergide adalet ve insanca yaşanabilir bir ücret' talebiyle alanlarda ve sokaklarda olacağız. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki; müzakere mutlaka önemli. Asgari ücret görüşmeleri toplu sözleşme görüşmelerine dönüşmediği müddetçe bu müzakerelerin de havada kalacağını hepimiz bilmekteyiz ki bunun örneğini geçtiğimiz yıllarda gördük. İktidarın asgari ücreti bir defaya mahsus zam yapacağını ifade etmesi bizi tekrar sokaklara dökme planı içerisine itti. İşte o yüzden ülkede yaşadığımız zamlara, baskılara, adaletsizliğe, gelirde ve vergideki adaletsizliğe karşı Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu bütün şubeleriyle, başta Genel-İş şubeleriyle, Birleşik Metal, Lastik-İş, Sosyal-İş, Dev Turizm-İş, Maden-Sen, İzmir'de örgütlü bulunan Dev Sağlık-İş gibi bütün şubeleriyle yarım gün iş bırakarak Basmane Meydanı'nda toplanıyoruz, Cumhuriyet Meydanı'na asgari ücret ve hayat pahalılığıyla ilgili sokakta olduğumuzu, masada bu işin kazanılamayacağını, masada oturanlara da sokağa davet etme çağrımızı hep birlikte yineleyeceğiz.

"ASGARİ ÜCRET MİLYONLARIN MESELESİDİR, MEMLEKET MESELESİDİR"

Yüksek enflasyon karşısında alım gücümüz hızla eriyor. Bu da yetmiyor adaletsiz vergilerle ekmeğimiz küçülüyor. Bu şartlar altında 2024 asgari ücreti belirlenecek. Konfederasyonumuz masada olmamasına rağmen insanca yaşanabilir bir ücret için, gelirde adalet, vergide adalet için mücadele ediyor. Asgari ücret, sadece asgari ücret alanların meselesi değildir. Asgari ücret, işçi sınıfının meseledir, milyonların meselesidir. Asgari ücret, memleket meselesidir. Çünkü asgari ücret, diğer tüm ücretleri belirlemektedir. İşsizlik sigortasından kıdem tazminatına kadar birçok hakkımız asgari ücretten etkilenmektedir. Türkiye'deki ücretler insanca yaşamaya yetmemektedir. Açlık sınırı 13 bin, yoksulluk sınırı 45 bin liradır. Asgari ücret ise açlık sınırının bile altında kalmaktadır. Asgari ücrette açlık sınırı çizgimizdir diyen sendikaya inat masada olmayacağımızı, sokakta olacağımızı İzmir kamuoyuyla paylaşıyoruz. Buradan çağrımız; bu düşük ücretlerle, 7 bin 500 lira olan emekli maaşlarına karşı, asgari ücretin insanca yaşanabilir bir ücret olması için, önümüzdeki toplu sözleşme süreçlerinde insanca bir ücret belirlemek için DİSK işçileri, temsilcileri, yöneticileri, üyeleri cuma günü gövde gösterisi yapmak için sokakta olacağız. Zafer masada değil, sokakta kazanılır diyoruz. Hepinizi cuma günü eyleme davet ediyoruz. İşçi havzalarında, sokaklarda bildirilerimizi dağıtarak cuma günkü büyük eylemi, konfederasyonumuzun Genel Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve genel yöneticileri, genel sekreteri ile birlikte bu şanlı yürüyüşü cuma günü başlatıyoruz. Kamuoyunun bilgisine"

"ÇAĞRIMIZ HERKESEDİR"

Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarı, "Türk-İş'e de çağrınız var mı" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Biz bunu her dönem söylüyoruz, zaten biraz önce de ifade ettim. Bir mücadele tabii ki müzakereyle olmalı. Ama müzakere bir toplu sözleşme sürecinde olur. Eğer asgari ücret görüşmeleri bir toplu sözleşmesi görüşmesi değil, toplu pazarlık sözleşmesiyse, bir kişinin iki dudağı arasındaysa masada değil sokakta olmaları gerektiğini ifade ediyoruz. Bizim asgari ücret alan üyelerimiz yok. Bizim üyelerimizin hepsi asgari ücretin 2 katı ya da 2,5 katı ücreti alıyordur. Ama asgari ücret bütün her şeyi belirlediği için, kıdem tazminatı, insanca yaşam koşullarını belirlediği için direnişin sokakta olduğunu, sokakta mücadeleyle kazanılacağını ifade ettiğimiz için tabii ki çağrımızda buna katkı sunacak sendikalı, sendikasız, işçi, işveren, iş arayan, işsiz dahil olmak üzere tüm herkesedir"

"ARALIK AYINDA BELİRLENEN ASGARİ ÜCRET, ŞUBAT AYINDA YÜZDE 30 ERİYOR"

Sarı, DİSK'in talep ettiği asgari ücretle ilgili soru üzerine de "Biz bu dönem rakam açıklamıyoruz çünkü aralık ayında belirlenen asgari ücret belirlendiğinde, şubatın 1'inde eline geçiyor. O iki aylık süreçte bile, açıklanan asgari ücret yüzde 30 eriyor. O yüzden bir asgari ücret rakamı belirlemiyoruz, insanca yaşanabilir bir ücret diyoruz. İkincisi de, yılda 1 defa değil, 4 defa asgari ücretin belirlenmesi için komisyonun toplanması gerektiğini ifade ediyoruz" diyerek yanıt verdi.