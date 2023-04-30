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Dışişlerinden Özbekistan'da referandum için mesaj

Dışişlerinden Özbekistan'da referandum için mesaj

Yerel Haberler

Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan'da gerçekleştirilen anayasa değişikliği referandumu sonrasında mesaj yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan'da gerçekleştirilen anayasa değişikliği referandumu sonrasında mesaj yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Özbekistan'da 30 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen anayasa değişikliği referandumunun, huzur ve barış ortamı içerisinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Köklü bağlara sahip olduğumuz Özbekistan'ın istikrar ve refahına büyük önem atfediyor, referandum sonuçlarının dost ve kardeş Özbek halkı için hayırlı olmasını diliyoruz. Türkiye, kardeş Özbekistan'daki reform sürecini desteklemeye devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dışişleri Bakanlığı Özbekistan Yerel Haberler

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