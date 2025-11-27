Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Uluslararası Toplum GKRY'nin Adımlarına Destek Vermemeli
Dışişleri Sözcüsü Keçeli, uluslararası toplumu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı adımlarına destek vermemeye davet etti ve Kıbrıslı Türklerin haklarını koruma vurgusu yaptı.
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: "Lübnan veya bölge ülkeleri başta olmak üzere, uluslararası toplumu GKRY'nin bu tek taraflı adımlarına destek vermemeye ve Ada'nın egemen ve eşit unsuru olan Kıbrıslı Türklerin meşru hak ve çıkarlarını gasp etmeye yönelik girişimlere alet olmamaya davet ediyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel