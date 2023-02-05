Dışişleri Bakanlığından Şili'de meydana gelen yangın için taziye mesajı Yerel Haberler Dışişleri Bakanlığı Şili'de meydana gelen orman yangınları üzerine taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı Şili'de meydana gelen orman yangınları üzerine taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " Şili'de devam eden orman yangınlarında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Dost Şili halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Dışişleri Bakanlığı Şili Yerel Haberler

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