Dışişleri Bakanlığı, Süleymaniye'deki Gelişmeleri Takip Ediyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Süleymaniye şehrinde yaşanan gelişmeleri, Irak'ın istikrarı ve huzuru ile vatandaşlarımızın can güvenliği bakımından yakından takip ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli Irak'ın Süleymaniye şehrinde meydana gelen gelişmeler hakkında açıklamada bulundu.

Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Süleymaniye şehrinde yaşanan gelişmeleri, Irak'ın istikrarı ve huzuru ile vatandaşlarımızın can güvenliği bakımından yakından takip ediyoruz. Erbil Başkonsolosluğumuz tarafından ilgili yerel makamlar nezdinde girişimler yapılmış, vatandaşlarımız için gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır." - ANKARA