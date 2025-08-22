Dışişleri Bakanlığı, Süleymaniye'deki Gelişmeleri Takip Ediyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'ın Süleymaniye şehrindeki gelişmeleri izlediklerini ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri aldıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Süleymaniye şehrinde yaşanan gelişmeleri, Irak'ın istikrarı ve huzuru ile vatandaşlarımızın can güvenliği bakımından yakından takip ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli Irak'ın Süleymaniye şehrinde meydana gelen gelişmeler hakkında açıklamada bulundu.

Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Süleymaniye şehrinde yaşanan gelişmeleri, Irak'ın istikrarı ve huzuru ile vatandaşlarımızın can güvenliği bakımından yakından takip ediyoruz. Erbil Başkonsolosluğumuz tarafından ilgili yerel makamlar nezdinde girişimler yapılmış, vatandaşlarımız için gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
