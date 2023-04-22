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Dışişleri Bakanlığı: 'Sudan'da bulunan Türk vatandaşları tahliye edilecek'

Dışişleri Bakanlığı: "Sudan'da bulunan Türk vatandaşları tahliye edilecek"

Yerel Haberler

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da yaşanan çatışmalar nedeniyle Türk vatandaşlarının ve talebi bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının 23 Nisan'da tahliye edileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da yaşanan çatışmalar nedeniyle Türk vatandaşlarının ve talebi bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının 23 Nisan'da tahliye edileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'da Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çatışmaların başladığı 15 Nisan'dan bu yana en temel önceliğimiz vatandaşlarımızın ve Büyükelçilik personelimizin güvenliği ve acil yardım taleplerinin karşılanması olmuştur. Sudan'da bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkeden ayrılarak yurda dönüşlerinin sağlanması hususu başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız tarafından Sudanlı muhataplarıyla temaslarında ve bazı üçüncü ülkelerle yapılan görüşmelerde gündeme getirilmiş, gerekli hazırlıklar Hartum Büyükelçiliğimizce ve Bakanlığımızca eşgüdüm içinde yürütülmüştür" ifadelerine yer verildi.

"Yapılan güvenlik değerlendirmeleri neticesinde vatandaşlarımızın ülkemize dönüşlerinin sağlanmasına karar verilmiştir"

Yapılan değerlendirmeler sonucunda tahliye kararı alındığı belirtilen açıklamada, "Gelinen aşamada, yapılan güvenlik değerlendirmeleri neticesinde, bilhassa çatışma bölgelerinde bulunan vatandaşlarımızın yarın (23 Nisan) karayoluyla üçüncü bir ülke üzerinden ülkemize dönüşlerinin sağlanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, bu konuda yardım talep eden üçüncü ülke vatandaşları da planlamalarımıza dahil edilmiştir. Yurda dönüş talep eden vatandaşlarımız için gerekli yönlendirmeler, Büyükelçiliğimiz ile Bakanlığımız sosyal medya hesapları ve bugüne kadar kayıt yaptıran vatandaşlarımızın irtibat bilgileri kanalıyla yapılmaktadır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dışişleri Bakanlığı 23 Nisan Sudan Yerel Haberler

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