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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yalanlama: İddialar Gerçek Dışı

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Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezli bir yayın organında yer alan asılsız iddiaları yalanladı ve yasal yollara başvurulacağını açıkladı. Bakanlık, söz konusu iddiaların devlet kurumlarının güvenilirliğini zedelemeyi amaçladığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezli bir yayın organında yer alan bir haberde, Bakanlığımıza ve Sayın Bakanımıza yönelik dile getirilen iddialar tamamıyla gerçek dışıdır. Herhangi bir somut delile dayanmayan bu asılsız iddialar karşısında yasal yollara başvurulacaktır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezli bir yayın organında yer alan bir haberdeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezli bir yayın organında yer alan bir haberde, Bakanlığımıza ve Sayın Bakanımıza yönelik dile getirilen iddialar tamamıyla gerçek dışıdır. Herhangi bir somut delile dayanmayan bu asılsız iddialar karşısında yasal yollara başvurulacaktır. Devlet kurumlarının güvenilirliğini ve kişilerin itibarını zedelemeyi hedefleyen bu yalanların, bilahare bazı çevreler tarafından kamuoyu önünde tekrar edilmesi ise son derece sorumsuz bir tavırdır. Akıl ve mantık dışı kurguları yinelemek suretiyle yürütülen bu sistematik iftira ve karalama kampanyasına itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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