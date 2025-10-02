Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sumud Filosu Açıklaması

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından saldırıya uğrayan Sumud Filosu'ndaki Türk vatandaşlarının durumunu takip ettiğini duyurdu. Tel Aviv Büyükelçiliği, vatandaşlar için konsolosluk himayesi konusunda gerekli adımları atıyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları Sumud Filosu'nda İsrail tarafından yapılan saldırıda gözaltına alınan Türk vatandaşlarının durumlarının yakından takip edildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, insani yardım taşıyan Sumud Filosu'nda bulunan Türk vatandaşları hakkında açıklamada bulundu. Dışişleri Bakanlığı kaynakları konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası sularda seyretmekte olan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerince yapılan saldırıda el konulan teknelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmektedir. Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, vatandaşlarımıza konsolosluk himayesi sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunmuştur. Vatandaşlarımızın aileleri gelişmeler hakkında bilgilendirilmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
