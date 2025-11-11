Dışişleri Bakanlığı'ndan Kerkük Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Bu kritik dönemde, Irak makamlarının Kerkük'ün tüm bileşenlerinin huzur ve güvenliğini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almasını bekliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi'ne yönelik provokatif eylemler nedeniyle yaşanan olaylar hakkında yazılı açıklamada bulundu. Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Irak'ta bugün düzenlenmekte olan Temsilciler Meclisi seçimlerinin hemen öncesinde, Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi (ITC) seçim posterlerine yönelik gerçekleştirilen provokatif eylemler nedeniyle yaşanan olaylar, ITC yetkilileriyle eş güdüm halinde yakından takip edilmiş; ilgili taraflara sağduyulu hareket edilmesi yönünde telkinde bulunulmuştur. Yaşanan hadisede hayatını kaybeden güvenlik görevlilerine Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Toplumsal çeşitliliğiyle Irak'ın küçük bir modelini teşkil eden Kerkük'ün huzur ve istikrarı, özellikle seçim döneminde daha da fazla önem taşımaktadır. Bu kritik dönemde, Irak makamlarının Kerkük'ün tüm bileşenlerinin huzur ve güvenliğini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almasını bekliyoruz. Irak Temsilciler Meclisi seçimlerinin barışçıl bir şekilde tamamlanmasını ve seçim sonuçlarının Irak'ın birliğine ve bütünlüğüne katkı sağlamasını temenni ediyoruz." - ANKARA