Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Özgürlük Filosu'na Müdahalesine Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım malzemesi götürmek üzere yola çıkan Özgürlük Filosu'na İsrail'in müdahalede bulunması üzerine açıklamada bulundu. Yazılı açıklamada, "Özgürlük Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale, soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından yapılmış bir korsanlık eylemidir" denildi.

İsrail, Gazze'ye insani yardım malzemesini yanı sıra insanlık dışı ablukayı yıkmak üzere İtalya'da yola çıkan Özgürlük Filosu'na uluslararası sularda müdahalede bulundu. Dışişleri Bakanlığı, içinde Türk vatandaşlarının da bulunduğu Özgürlük Filosu'na İsrail'in müdahalesine yönelik yazılı açıklamada bulundu. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'ye uygulanan hukuk ve insanlık dışı ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale, soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından yapılmış bir korsanlık eylemidir. Aralarında Türk vatandaşlarının ve milletvekillerinin de bulunduğu sivil aktivistlere yönelik bu saldırı, uluslararası hukuku ağır biçimde ihlal etmiştir. İsrail, insani değerleri savunan ve barışçıl yöntemleri kullanan her türlü çabayı şiddet kullanarak hedef almak suretiyle, bölgedeki gerilimi tırmandırmakta ve kalıcı barış çabalarına zarar vermektedir. İsrail güçlerince alıkonulan vatandaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması ve ülkemize getirilmesi için gerekli tüm girişimler başlatılmıştır. Diğer aktivistlerin durumu da ilgili ülkelerle eş güdüm içinde takip edilmektedir. Türkiye, Filistin davasını desteklemeyi ve Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi için mücadele etmeyi sürdürecektir."