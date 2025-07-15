Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyinde yaşanan son gelişmelere askeri güç kullanarak müdahale etmesini kınayarak saldırıların derhal sonlandırılması gerektiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye yönelik müdahalelerine yönelik açıklamada bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasının bölgenin yararına olacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in Suriye'nin güneyinde yaşanan son gelişmelere askeri güç kullanarak müdahil olmasını kınıyor ve bu saldırıların derhal sonlandırılması gerektiğini vurguluyoruz. Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanması, başta Suriye halkı olmak üzere tüm komşu ülkelerin ve bölgenin yararınadır. Bu doğrultuda, Suriye Hükümetinin ülkenin tamamında güvenliği tesis etmek ve mevcudiyetini kuvvetlendirmek üzere attığı adımların desteklenmesi gerekmektedir." - ANKARA