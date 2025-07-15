Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Kınama

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri müdahalelerini kınayarak, saldırıların derhal sonlandırılması gerektiğini belirtti ve Suriye'de güvenlik ile istikrarın sağlanmasının bölgenin yararına olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyinde yaşanan son gelişmelere askeri güç kullanarak müdahale etmesini kınayarak saldırıların derhal sonlandırılması gerektiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye yönelik müdahalelerine yönelik açıklamada bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasının bölgenin yararına olacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in Suriye'nin güneyinde yaşanan son gelişmelere askeri güç kullanarak müdahil olmasını kınıyor ve bu saldırıların derhal sonlandırılması gerektiğini vurguluyoruz. Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanması, başta Suriye halkı olmak üzere tüm komşu ülkelerin ve bölgenin yararınadır. Bu doğrultuda, Suriye Hükümetinin ülkenin tamamında güvenliği tesis etmek ve mevcudiyetini kuvvetlendirmek üzere attığı adımların desteklenmesi gerekmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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