Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in Suriye'nin güneyinde yaşanan son gelişmelere askeri güç kullanarak müdahil olmasını kınıyor ve bu saldırıların derhal...

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Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in Suriye'nin güneyinde yaşanan son gelişmelere askeri güç kullanarak müdahil olmasını kınıyor ve bu saldırıların derhal sonlandırılması gerektiğini vurguluyoruz.

Dışişleri Bakanlığı : " İsrail'in Suriye'nin güneyinde yaşanan son gelişmelere askeri güç kullanarak müdahil olmasını kınıyor ve bu saldırıların derhal sonlandırılması gerektiğini vurguluyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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