Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in Suriye'nin güneyinde yaşanan son gelişmelere askeri güç kullanarak müdahil olmasını kınıyor ve bu saldırıların derhal...
Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in Suriye'nin güneyinde yaşanan son gelişmelere askeri güç kullanarak müdahil olmasını kınıyor ve bu saldırıların derhal sonlandırılması gerektiğini vurguluyoruz.
Dışişleri Bakanlığı : " İsrail'in Suriye'nin güneyinde yaşanan son gelişmelere askeri güç kullanarak müdahil olmasını kınıyor ve bu saldırıların derhal sonlandırılması gerektiğini vurguluyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel