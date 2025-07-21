Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi Telefon Görüşmesi Yaptı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile Suriye'nin güneyindeki ateşkes durumu hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ve barış sürecinin önemi vurgulandı. Diplomasi kanallarının açık tutulması hedefleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'nin güneyindeki ateşkesin durumu ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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