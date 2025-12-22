Haberler

Türkiye'den Şam'a kritik '3+3' ziyareti: Güvenlik, DEAŞ ve yeniden inşa masada

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte 22 Aralık'ta Suriye'nin başkenti Şam'a bir çalışma ziyareti yapacak. Ziyarette Türkiye-Suriye ilişkileri, güvenlik iş birliği ve Suriye'nin yeniden inşası konuları ele alınacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte 22 Aralık tarihinde Şam'a çalışma ziyaretinde bulunacağını duyurdu. Kaynaklara göre, ziyarette Cumhurbaşkanı Şara ve Suriyeli yetkililerle yapılacak görüşmelerde, Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık'ın birinci yıl dönümünü izleyen dönemde Türkiye- Suriye ilişkilerinin siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutlarıyla kapsamlı şekilde ele alınması öngörülüyor. Görüşmelerde ayrıca, Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından önem taşıyan 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanma sürecinin değerlendirileceği belirtildi.

Güvenlik, DEAŞ ve Suriye'nin yeniden imarı ele alınacak

Ziyaret kapsamında İsrail'in saldırganlığı nedeniyle Suriye'nin güneyinde ortaya çıkan güvenlik risklerinin de gündemde olacağını kaydetti. Kaynaklar, Türkiye ve Suriye'nin ortak çıkarları ile Suriye'nin DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'na (DMUK) ahiren katılımı çerçevesinde, sahadaki olası kırılganlıklardan yararlanmak isteyen DEAŞ'ın yeniden canlanmasının önlenmesine yönelik iş birliği imkanlarının da görüşüleceğini aktardı. Güvenlik başlıklarının yanı sıra, Suriye'nin yeniden inşasına yönelik ikili projelerin, Suriye Hükümeti'nin kurumsal kapasite inşası çabalarına destek verilmesine ilişkin çalışmaların da ele alınmasının planlandığı ifade edildi.

Nuh Yılmaz da yeni görev yerine gidecek

Kaynaklar ayrıca, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi olarak atanan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın da söz konusu ziyaret vesilesiyle Şam'a intikal edeceğini bildirdi.

Türkiye-Suriye'nin 3+3 formatındaki toplantıları

İki ülke arasında 3+3 formatında gerçekleştirilen görüşmelerin bu süreçte önemli bir yer tutarken Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin 15 Ocak tarihinde üst düzey bir heyetle Türkiye'yi ziyaret etti. Söz konusu temaslarda Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın'ın Suriyeli muhataplarıyla bir araya gelmişti. Bu toplantıyı takiben, Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın'ın 13 Mart tarihinde Suriye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiş, iki ülke arasındaki güvenlik iş birliği ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı bir diğer 3+3 formatındaki toplantının ise 12 Ekim 2025'te Ankara'da düzenlenmişti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
