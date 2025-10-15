Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Portekizli Mevkidaşı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye çalışma ziyareti kapsamında gelen Portekiz Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile Ankara'da bir araya gelerek ikili ilişkileri değerlendirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel