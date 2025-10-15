Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Portekizli Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye çalışma ziyareti kapsamında gelen Portekiz Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile Ankara'da bir araya gelerek ikili ilişkileri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye çalışma ziyareti kapsamında gelen Portekiz Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel Ankara'da bir araya geldi. Bakan Fidan ve Portekizli mevkidaşı Rangel Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü. - ANKARA

