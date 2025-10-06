Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan'a Gidiyor

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Azerbaycan'a ziyarette bulunacak. Toplantı 6-7 Ekim tarihlerinde Gebele'de yapılacak.

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan'ın TDT 12. Zirvesi öncesinde gerçekleştirilecek TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a gidecek. Bakan Fidan, 6-7 Ekim tarihlerinde Gebele'de düzenlenecek toplantıda ikili görüşmelerde de bulunması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
