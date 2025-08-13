Dışişleri Bakanı Fidan: " Yeni Suriye bütün halkların, inanışların, kültürlerin muhafaza edildiği, bir arada yaşayabildiği bir Suriye olmalı. Türkiye olarak bu yönde telkinlerimizi yapıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel