Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün ve Mısır Dışişleri Bakanları ile Görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması amacıyla yapılan çalışmalar ve ateşkesi kalıcı hale getirmek için atılan adımlar ele alındı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel