Dışişleri Bakanı Fidan: 'Türkiye'nin AB üyeliğine dönük stratejik yaklaşımı değişmemiştir'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " Türkiye'nin AB üyeliğine dönük stratejik yaklaşımı defaatle ifade ediyoruz, değişmemiştir. Değişen dengeler, Türkiye'yle Avrupa'nın birbirini tamamlayan iki unsur olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Oan Toiu ile Ankara'da görüştü. Görüşmenin ardından Bakan Fidan ve Rumen mevkidaşı Toiu ortak basın toplantısı düzenledi.

"Romanya'nın ülkemizden tedarik etmeyi planladığı HİSAR sınıfı korvet bu alandaki iş birliğimiz için önemli bir adım olacaktır"

Savunma sanayiinin Türkiye ve Romanya arasında hızla gelişen bir alan olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, "Romanya'nın ülkemizden tedarik etmeyi planladığı HİSAR sınıfı korvet bu alandaki iş birliğimiz için önemli bir adım olacaktır. Romanya'yla savunma sanayii alanında ortak üretim de gerçekleştirmek niyetindeyiz. Her iki tarafı da fayda sağlayacak önemli projeleri hayata geçirmeye hazırız. Romanyalı yatırımcıları, Türkiye'de bulunan yatırım fırsatlarını daha yakından tanımaya ve Türkiye'deki şirketlerle daha yakından iş birliği yapmaya da bu arada davet etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Karadeniz'in güvenliği aynı zamanda bölgesel istikrarında anahtarı"

Karadeniz'in Romanya'yla geliştirilen yapıcı iş birliğinin önemli bir uygulama sahası olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, "Bölge ülkeleri olarak bölgenin güvenliğini, bölgenin refahını, ekonomisini en iyi şekilde nasıl geliştiririz, nasıl mümkün kılarız? Bunu yine bölge ülkeleri tarafından bölgesel sahiplenmeyle yapılabileceği anlayışından hareketle ilişkilerimizi, Karadeniz ekseninde bu şekilde Romanya'yla yürütmekteyiz. Karadeniz'in güvenliği aynı zamanda bölgesel istikrarında anahtarı. Bu durum Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından daha da belirgin hale gelmiş durumda. Bölgesel sahiplenme anlayışıyla Karadeniz'deki kıyıdaş müttefiklerimize de iş birliğimize bu amaçla büyük önem vermekteyiz. Romanya ve Bulgaristan'la birlikte yürüttüğümüz Karadeniz Mayın Karşı Tedbirler Görev Grubu, 2024 Temmuz ayından bu yana faaliyetlerini başarılı biçimde icra etmektedir. Görev grubunun önümüzdeki dönemde altındaki kritik altyapının korunması gibi konularda da ilave sorumluluklar üstlenmesinde açıkçası Türkiye olarak biz fayda görmekteyiz. Karadeniz'in iki yakasında ortak sorumluluk bilinciyle hareket eden iki komşu olarak gıda ve enerji tedarik yollarının güvenliğinin öneminin de farkındayız. Amacımız, Karadeniz'i barışın, refahın ve dayanışmanın merkezi haline getirmektir" diye konuştu.

Rumen mevkidaşı ile görüşmesinde Balkanlar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Bakan Fidan, Balkanlar'ın stratejik kırılganlıkların zaman zaman öne çıktığı bir coğrafya olduğunu ve yakından takip ettiklerini kaydetti.

"Türkiye'nin AB üyeliğine dönük stratejik yaklaşımı değişmemiştir"

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde Romanya'nın verdiği desteğin takdirle karşılandığını dile getiren Bakan Fidan, "Türkiye'nin AB üyeliğine dönük stratejik yaklaşımı defaatle ifade ediyoruz, değişmemiştir. Değişen dengeler, Türkiye'yle Avrupa'nın birbirini tamamlayan iki unsur olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Avrupalı liderler tarafından son dönemde dile getirilen yapıcı mesajlar, ilişkilerimizdeki mevcut tıkanmaların aşılması için kıymetli fırsat sunmakta. Bu çerçevede, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğunun yeniden canlandırılmasına ilişkin beklentilerimizi kıymetli mevkidaşımla paylaşıyorum" dedi.

"Türkiye'nin Avrupa İçin Güvenlik Eylemi Mekanizmasına etkin katılımı Avrupa'nın güvenliği açısından kritik önem taşımakta"

Görüşmenin gündeminde Avrupa'nın Güvenlik Mimarisi'nin de yer aldığını aktaran Bakan Fidan, "Avrupa Güvenlik Mimarisi yeniden şekillenirken bu sürecin uzun vadeli ve stratejik bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini her zaman savunduk. Bu bağlamda Türkiye'nin Avrupa İçin Güvenlik Eylemi Mekanizmasına etkin katılımı Avrupa'nın güvenliği açısından kritik önem taşımakta. Ayrıca biliyorsanız Avrupa Birliği yakın zamanda Karadeniz stratejisini açıkladı. Bu stratejinin uygulanmasında ülkemizle yakın eş güdüm içinde hareket edilmesi yönünde Romanya'nın da desteğine güveniyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Gazze'deki sürecin ilerletilmesi için Filistin tarafı yapıcı bir yaklaşım sergilemekte"

Görüşmede Gazze'deki son durumun da yer aldığını aktaran Fidan, hafta başında İstanbul'da Gazze konulu bir toplantı gerçekleştirildiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

"Sürecin kalıcı bir zemine oturması için daha fazla ortak çabaya ihtiyaç bulunduğu düşüncesiyle yoğun bir diplomasi trafiği içindeyiz. Gazze'deki sürecin ilerletilmesi için Filistin tarafı yapıcı bir yaklaşım sergilemekte. Tüm rehinelerin İsrail'e teslim edilmiş olması ve cesetlerin iadesi için ortaya konan çaba bu yapıcı tutumun en somut göstergesidir. Öte yandan, İsrail yardımların dolaştırılması konusunda üzerine düşen yükümlülükleri hala yerine getirmemektedir. Gazze'ye giren kamyonların önemli bir kısmı ticari yük taşımakta insani yardımlar ise sahaya ulaşamamaktadır. Yardımlar depolarda ve kamyonlarda beklemekte Gazze halkının acil ihtiyaçları karşılıksız kalmaktadır. Bu yaklaşımı sürdürmesi kabul edilemez. Bu konuda acilen gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik çağrımızı buradan tekrar yineliyoruz. Gazze'deki sürece ilişkin olarak ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir taslak sunulması öngörülmekte. Türkiye olarak biz de bu taslağa ilişkin görüş ve katkılarımızı muhataplarımızla paylaşmış durumdayız. Bu tarihi fırsatın heba edilmemesi geçmişte yapılan hataları düşürmemesi gerekmekte. Bu itibarla tarafların ve uluslararası toplumun sahiplenebileceği bir çerçevenin ortaya çıkması önem taşımakta."

"İlişkilerimizin sayısını ve hacmini arttırmak istiyoruz"

Romanya'nın AB dışındaki en büyük ekonomik iş birliğinde olduğu ülkenin Türkiye olduğunu dile getiren Bakan Toiu, "Romanya'da yapılan yatırımların, Romanya'daki yatırımcıların Türkiye'de yaptığı yatırımlar sayesinde iş birliğimizi daha da arttırmak istiyoruz. Piyasaya çıkışımızın kolaylaştırılması ve iş birliğimizin arttırılmasıyla ticari ilişkilerimizin sayısını ve hacmini arttırmak istiyoruz. Meslektaşımın da söylediği gibi enerji, ulaştırma, tarım, gıda ürünleri ve bütün bunlar bizim ticari büyümemizin de önemli bir konusunu oluşturmaktadır" dedi.

"Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği Karadeniz bölgesindeki güvenliğin sağlanması için de önemli bir nokta"

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne adaylığı konusunda Romanya'nın desteğini yineleyen Toiu, "Ekonomik olarak da Türkiye'nin bu adımına ihtiyacımız var. Önemli bir referans noktası olarak da bizim iş birliği konusu Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği Karadeniz bölgesindeki güvenliğin sağlanması için de yine çok önemli bir nokta olduğunu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA