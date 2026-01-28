Haberler

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, Gazze barış planının uygulanması ile bölgesel diğer konular ele alındı."

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi yaparak Suriye'deki gelişmeler ve Gazze barış planı gibi konuları görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, Gazze barış planının uygulanması ile bölgesel diğer konular ele alındı." - ANKARA

