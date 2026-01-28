Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, Gazze barış planının uygulanması ile bölgesel diğer konular ele alındı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel