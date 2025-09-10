Dışişleri Bakanı Fidan İtalya'yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya'ya gerçekleştireceği çalışma ziyareti kapsamında yapacağı görüşmelerde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 11-12 Eylül tarihlerinde İtalya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Bakan Fidan ziyareti kapsamında, İtalya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Antonio Tajani'yle görüşmelerde bulunacak.

Bakan Fidan İtalya'yı ziyaret kapsamında, "Istituto Affari Internazionali" isimli düşünce kuruluşunda bir konuşma yapacak.

Türkiye ile AB arasında mevcut Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin önemini vurgulanacak

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın İtalyalı mevkiidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde, iki stratejik ortak ve NATO müttefiki olan Türkiye ve İtalya arasındaki ilişkilerin önemine ve karşılıklı üst düzeyli ziyaretlerin ilişkilere olan katma değerine dikkat çekmesi, 40 milyar Dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine ulaşılabilmesi için iki ülke arasındaki iş birliği alanlarının korunarak çeşitlendirilmesi gerektiğini ve Türkiye ile AB arasında mevcut Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin önemini vurgulaması, Akdeniz'de enerji güvenliği ve bağlantısallık alanlarındaki iş birliği imkanlarını gündeme getirmesi, tüm devletlerin bu konularda bölgede yürütecekleri çalışmalarda uluslararası hukuka uygun hareket etmelerinin gerekliliğine vurgu yapması öngörülüyor.

Libya'da barış ve istikrarın sağlanması ele alınacak

Düzensiz göçle mücadele konusunda iş birliğinin öneminin altını çizmesi beklenen Fidan'ın görüşmelerde, Türkiye-İtalya arasında güçlenmekte olan savunma sanayii iş birliğinin sürdürülmesi ile bilim, teknoloji ve yenilikçilik alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesinin güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ışığındaki önemine dikkat çekecek, Türkiye-AB ilişkilerinin gündemindeki belli başlı konuları ve NATO kapsamındaki iş birliğini ele alacak ve Libya'da barış, istikrarın sağlanması konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulunacak.

Ayrıca Bakan Fidan görüşmelerde, Gazze'de soykırımın sona ermesi için İsrail üzerindeki baskının artırılması gerektiğini ve bu yönde uluslararası toplumun ortak çaba sergilemesinin zorunlu olduğunu vurgulaması, Suriye, Ukrayna, İran ve Afrika başta olmak üzere, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alması öngörülüyor.

Türkiye-İtalya arası üst düzey ziyaretler

İki Bakan, son olarak 14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayri resmi Toplantısı marjında bir araya geldi. 29 Nisan tarihinde Türkiye-İtalya IV. Hükümetler arası Zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin başkanlıklarında Roma'da düzenlenmişti. 1 Ağustos tarihinde ise Türkiye-İtalya-Libya Üçlü Liderler Zirvesi İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ev sahipliğinde gerçekleştirilmişti.

Türkiye-İtalya ikili ilişkiler

Türkiye ve İtalya arasında 2007 yılından bu yana ikili ilişkiler stratejik ortaklık seviyesinde. İkili ticaret hacmi 2024 yılında 32,2 milyar Dolar olarak kaydedildi. Böylece İtalya, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı dünyada beşinci, AB'de ise ikinci ülke oldu. İki ülke arasında güçlenen ticari bağlar ışığında bu yıl Nisan ayında Roma'da düzenlenen IV. Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirvesi'nde ikili ticaret hacmi hedefi 40 milyar Dolar olarak belirlendi.

Türkiye ile İtalya arasındaki en önemli iş birliği alanlarından biri savunma sanayii yer alıyor. Türkiye, Eurofighter Typhoon uçaklarının tedariki konusunda İtalya'yla da temas halindedir.

İtalya, Türkiye'nin enerji sektöründe en önemli ortakları arasında yer alıyor. Türkiye ve İtalya, Güney Gaz Koridoru'nun önemli ülkeleri olmasının yanı sıra, Güney Gaz Koridoru'nun temelinde yer alan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattından (TANAP) geçen doğalgazın 2020 sonu itibarıyla Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) vasıtasıyla İtalya'ya taşınmasına başlandı. - ANKARA