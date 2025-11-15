Dışişleri Bakanı Fidan’dan KKTC'nin 42. Kuruluş Yıl Dönümüne Özel Mesaj

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Çözüm, Ada'daki iki devletin bir arada var olmasından geçmektedir" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yayımladı. Bakan Fidan, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kıbrıs Türklerinin büyük fedakarlıklar ve mücadelelerle kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42. yıl dönümü kutlu olsun! Kıbrıs meselesinin Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümü ancak Ada'nın eşit sahibi Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tescil edilmesiyle mümkün olabilir. Çözüm, Ada'daki iki devletin bir arada var olmasından geçmektedir. Ana vatan ve garantör Türkiye olarak her daim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle sarsılmaz bağlarımızı sürdürecek, Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz." - ANKARA