Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Yerel Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile deprem bölgesinde incelemelerde bulundu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, deprem bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, deprem bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesaplarından paylaşımda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Dayanışma ziyareti için Türkiye'ye gelen ABD'li mevkidaşım Blinken ile yarınki resmi görüşmemiz öncesi deprem bölgelerinde incelemelerde bulunduk" ifadelerine yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise, "Türkiye'deki depremlerin neden olduğu yıkımı ilk elden görmekten derin bir üzüntü duydum. ABD, kurtarma, yardım ve toparlanma çabalarına katkı için elinden gelen her şeyi yapma kararlılığını sürdürecektir" dedi.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Amerika Birleşik Devletleri Mevlüt Çavuşoğlu Antony Blinken Türkiye Genel Yerel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title