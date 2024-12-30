Üye Girişi
Haberler
Aile Bakanlığı, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 aylık cezaya itiraz edecek
Bakanlık Narin davası için düğmeye bastı! Karara itiraz edecekler
İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri
İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri
DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz
Öcalan'la görüşen DEM Parti heyetinden yeni açıklama
Rusya'dan dikkat çeken açıklama: İktidar değişiminin nedeni Esad'ın sorunları çözememesi
Rusya'dan Esad'ı kaçtığına pişman edecek açıklama

DİSİDER'den Erdoğan ve Bahçeli'nin çağrısına destek

DİSİDER'den Erdoğan ve Bahçeli'nin çağrısına destek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, terörün bitmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrılarına terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'dan gelen yanıtın olumlu olduğunu söyledi.

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, terörün bitmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrılarına terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'dan gelen yanıtın olumlu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin güvenlik ve toplumsal barış politikaları açısından kritik bir süreçten geçtiği bu dönemde, Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Öcalan'a yaptığı tarihi çağrı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrıya verdiği desteğin takdire şayan olduğunu belirten DİSİDER Başkanı Şeyhmus Akbaş, adım atmanın yenilgi olmadığını söyledi. Akbaş, "Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik olayların ülkemizi yakından ilgilendiren kritik gelişmeleri karşısında, hükümetimiz her zaman sessiz kalmamış; aksine, ülkemizin güvenliğini ve istikrarını korumak adına başarılı bir sınav vermiştir. İş dünyası olarak, bu süreçte yapılan siyasi hamleleri memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek isteriz. Bu bağlamda, Türkiye'nin güvenlik ve toplumsal barış politikaları açısından kritik bir süreçten geçtiği bu dönemde, Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi çağrı ve Cumhurbaşkanımızın bu çağrıya verdiği destek takdire şayandır. Özellikle, terörle mücadelede farklı yöntemlerin tartışıldığı bu dönemde yapılan bu çağrı, toplumsal barışı güçlendirmek ve bölgedeki huzuru sağlamak adına atılmış büyük bir adım olarak değerlendirilmektedir. Bu vesileyle, Öcalan'dan gelen olumlu yanıt yalnızca bir karşılık değil, aynı zamanda Türkiye'nin siyaset, güvenlik ve barış politikalarında yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendirilmelidir. Çözümün adresi olarak TBMM'nin işaret edilmesi ve bu süreçte inisiyatif almaktan kaçınılmayacağının altının çizilmesi bizleri ayrıca sevindirmiştir" dedi.

Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir terörle mücadele kapsamında büyük bedeller ödediğini belirten Akbaş, "Özellikle çatışmalı ortamdan en fazla etkilenen bölgelerden biri olarak, artık bu döngüden çıkılması gerektiğine inanıyoruz. Bu sürecin başarılı olabilmesi için toplumsal desteğin sağlanması ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi büyük önem arz etmektedir. Ülkemizin geleceği açısından kritik olan bu gelişmelerin, uzun vadede barış ve huzur ortamını güçlendirmesi hepimizin ortak temennisidir" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İsrail'den askerlerini bile şaşırtan karar! Endişeler arttı
img

Ezeli rakibe "Gelirim" dedi
img

Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapanlara operasyon
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapan 25 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da sapkın parti hazırlığı yapanlara operasyon
Ne ev ne de arsa! Latif Doğan kazandığı parayı bakın nereye yatırıyor
Ünlü türkücünün kazandığı parayı yatırdığı yer hayli enteresan
İngilizler, yaşama şansı yüzde 50 olan Esma Esad'ı ölüme terk etti
Esma Esad ölüme terk edildi
Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi olaydan daha enteresan
Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi bomba
'Bana bir Audi'yi çok gördüler' diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
Kirasına yüzde 44 zam yapıldı! İşte Erbaş'ın ödeyeceği yeni meblağ
Erdoğan'ın 'Malum çevreleri çıldırtacak' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında
Erdoğan "Malum çevreleri çıldırtacak" demişti! Bir ülke daha kapıda

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti 4 ölü kim, hangi oyuncular diziden çıkıyor? Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? ATV CANLI YAYIN İZLE || 30 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Kızılcık Şerbeti Zülkar ölüyor mu? Kızılcık Şerbeti Zülkar kim, diziden ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti Görkem ölüyor mu? Görkem Kızılcık şerbetinden ayrılıyor mu? GÖZTEPE-MANİSA FK maçı CANLI, HD, donmadan izleme linki! Göztepe Manisa FK hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak? Serdal Adalı kimdir? Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster 2025 yılbaşı özel konukları kimler olacak? Yılbaşında İstanbul toplu taşıma sefer saatleri 2025: Metro, Marmaray, Metrobüs saat kaça kadar açık 1 Ocak İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak Çarşamba metro, metrobüs, marmaray, otobüs seferleri ücretsiz mi olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.