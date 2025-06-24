DİSİDER Başkanı Akbaş'tan İran-İsrail Ateşkesi Değerlendirmesi

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DİSİDER Başkanı Şeyhmus Akbaş, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin memnuniyetle karşılandığını belirterek, bölgedeki barış ve huzurun önemine vurgu yaptı. Akbaş, dünyadan daha kararlı adımlar atmasını beklediklerini ifade etti.

DİSİDER Başkanı Akbaş: "İran ile İsrail arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz"

DİYARBAKIR - Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, İran ile İsrail arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

DİSİDER Başkanı Akbaş, Ortadoğu'da uzun süredir devam eden acılara bir nebze olsun ara verilmesini sağlayan İran ile İsrail arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Akbaş, "Bu ateşkes, yalnızca iki ülkenin değil, tüm bölge halklarının umutlarını yeniden yeşertmiştir. Zira her atılan bomba, sadece binaları değil, insanlığı da yıkmaktadır. Her susan silah ise, yaşama yeniden fırsat tanımaktadır. En büyük temennimiz; İsrail ile Filistin arasında, ayrıca Rusya ile Ukrayna arasında da kapsamlı ve eksiksiz bir ateşkesin en kısa sürede sağlanması ve kalıcı barışın tesis edilmesidir. Bu noktada dünya devletlerinin inisiyatif alması ve çözüm için daha kararlı adımlar atması en büyük arzumuzdur" dedi.

İsrail'in yıllardır sürdürdüğü saldırgan ve işgalci tutum artık son bulması gerektiğini aktaran Akbaş şu ifadeleri kullandı: "Ortadoğu'nun mutlak hakimi gibi davranan bu sorumsuz yaklaşım, bölgeyi felakete sürüklemekte ve küresel vicdanı yaralamaktadır. İsrail'i, uluslararası hukuka ve insan haklarına saygı duymaya, barışçıl bir tutum benimsemeye davet ediyoruz. Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği olarak, bölgemizin ve dünyanın ekonomik refahının ancak barış ortamında mümkün olabileceğine inanıyoruz. Barışın, huzurun ve karşılıklı güvenin hakim olduğu bir coğrafyada yatırımın, üretimin ve kalkınmanın gerçek anlamda hayat bulacağına yürekten inanıyoruz. Son olarak, Barış, yalnızca siyasetçilerin değil; iş dünyasının, sivil toplumun ve tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu hatırlatıyor; savaşsız bir gelecek için dualarımızı ve desteğimizi yineliyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Yerel
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