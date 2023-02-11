DİSAK Timine ait sismik-akustik dinleme cihazıyla enkaz altından bir kişi kurtarıldı

AFAD arama kurtarma ekipleri, 2'nci Deniz İstihkam Arama Kurtarma (DİSAK) Timine ait sismik-akustik cihazı sayesinde bir kişiyi daha enkaz altından kurtardı.

Afad arama kurtarma ekipleri, 2'nci Deniz İstihkam Arama Kurtarma (DİSAK) Timine ait sismik-akustik cihazı sayesinde bir kişiyi daha enkaz altından kurtardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan olan depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, arama kurtarma çalışmaları çerçevesinde AFAD ekiplerinin, 2'nci Deniz İstihkam Arama Kurtarma (DİSAK) Timine ait sismik-akustik dinleme cihazlarını kullanarak, Kahramanmaraş'ın Palmiye Sitesi'nde enkaz altında tespit ettiği bir gencimizi sağ olarak kurtardığı açıklandı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"2'nci Deniz İstihkam Arama Kurtarma (DİSAK) Timimizin sismik-akustik dinleme cihazlarını kullanan AFAD ekipleri, Kahramanmaraş'ın Palmiye Sitesi'nde enkaz altında tespit ettiği bir gencimizi sağ olarak kurtardı. Türkiye Tek Yürek." - ANKARA