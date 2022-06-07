Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç Sempozyumu başlıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç Sempozyumu başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç Sempozyumu başlıyor

Gölcük Belediyesi tarafından 9-10 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç Sempozyumu, akademisyenleri edebiyat tutkunları ile buluşturacak.

Gölcük Belediyesi tarafından 9-10 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç Sempozyumu, akademisyenleri edebiyat tutkunları ile buluşturacak.

Gölcük Belediyesi, edebiyat sempozyumlarının dördüncüsünü, geçen yıl vefat eden düşünce ve Türk edebiyatının önemli ismi merhum Sezai Karakoç'un hatırasına atfen düzenleyecek. Sempozyum serisinin dördüncüsü olan Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç Sempozyumu, 9-10 Haziran tarihlerinde Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı'nda gerçekleştirilecek.

Açılış konuşmasını önceki dönem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Mehmet Mehdi Eker'in yapacağı sempozyumda, birbirinden değerli akademisyenler, edebiyat tutkunları ile bir araya gelecek.

Merhum Sezai Karakoç'un edebiyat anlayışı ile Diriliş Dergisi'nin ele alınacağı sempozyumda, 31 akademisyen bildiri sunacak. 9 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak sempozyumun ardından, akademisyenlerin bildirileri kitap haline getirilecek. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gölcük Belediyesi Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title