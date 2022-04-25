Direkte mahsur kalan kedi kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Ahmet Kavak - Yerel
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Direkte mahsur kalan kedi kurtarıldıVAN Van'ın Edremit ilçesinde direkte mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Direkte mahsur kalan kedi kurtarıldı
VAN Van'ın Edremit ilçesinde direkte mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgilere göre, Yeni TOKİ Orsay Evleri önündeki direkte mahsur kalan kedi için itfaiye ekiplerine haber verildi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kedi kurtarılarak sahibine teslim edildi.
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - Yerel