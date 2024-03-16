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Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Motosikletli Kaza Yaptı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde seyir halinde olan motosikletli direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli kaza yaptı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde seyir halinde olan motosikletli direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LA 6409 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Yaralanan sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastane kaldırdı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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