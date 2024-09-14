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Kocaeli'de Motosiklet Kazasında İki Yaralı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. Kaza, Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken sürücüye ehliyet yetersizliğinden 6 bin 500 TL ceza uygulandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi neticesinde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AUF 418 plakalı Mondial marka motosiklet ile seyir halinde olan E.Y., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yolcu olarak bulunan B.K. ile savruldu. Yaklaşık 10 metre 8 metre sürüklenen E.Y. ile B.K. yaralandı. Meydana gelen kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Ayrıca sürücüye ehliyet yetersizliğinden 6 bin 500 TL idari para cezası kesildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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