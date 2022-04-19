Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü refüje böyle çarptı - Haberler

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Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü refüje böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı - Sebahattin Yum - Yerel
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü refüje böyle çarptı Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde sürücüsünün hakimiyetinden çıkan sepetli motosiklet refüje çıktı, yoğun trafiğin olduğu yolda sürücü ölümden döndü.

TUZLUCA, IĞDIR (İHA) - Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü refüje böyle çarptı

IĞDIR - Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde sürücüsünün hakimiyetinden çıkan sepetli motosiklet refüje çıktı, yoğun trafiğin olduğu yolda sürücü ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre Iğdır'ın Tuzluca ilçesi çevre yolunda araçların yoğun olduğu yolda sepetli bir motosiklet, sürücüsünün hakimiyetinden çıktı. Kimliği belirlenemeyen sürücü, motosiklet ile birlikte refüje çıktıktan sonra yere devrildi. Motosiklet sürücüsü yere düştükten donra hemen ayağa kalktı. Yakında bulunan petrol çalışanları ise hemen sürücünün yardımına koştu. Sürücü kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken yoğun trafiğin olduğu yolda o an araçların geçmemesi ve refüj demir bariyerlerin olmaması faciayı önledi.

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Yerel

Motosiklet, Tuzluca, Iğdır, Yerel, Haberler

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