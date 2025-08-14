Dışişleri Bakanı Fidan'ın Mossad Direktörü ile Görüşmediği Açıklandı
Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Mossad Direktörü ile görüştüğü iddialarını yalanladı. Fidan’ın Doha'da bulunması ile ilgili yapılan açıklamada, iki ismin aynı anda orada olmasının tamamen tesadüfi olduğu belirtildi. Bu açıklama, uluslararası ilişkilerdeki spekülasyonları azaltmayı amaçlıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel