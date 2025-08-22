Dinar Tarım Müdürü Haşhaş Üreticilerini Ziyaret Etti
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Karakuyu, haşhaş üreticileri ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve çözüm yollarını değerlendirerek istişarede bulundu.
Afyonkarahisar'da Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Karakuyu, haşhaş üreten esnafa ziyarette bulundu.
Karakuyu, yanındaki teknik personeller ile ilçede bulunan haşhaş ezmesi ve yağı, susam ve tahin işleri yapan esnafları ziyarette bulundu. Bu esnada ise esnafların sorunlarını dinleyen Müdür Karakuyu, haşhaş tarımı, pazarlama süreci ve karşılaşılan zorluklar ile ilgili istişare yaptı. Ardından ise çözüm yolları değerlendirildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel