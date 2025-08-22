Dinar Tarım Müdürü Haşhaş Üreticilerini Ziyaret Etti

Afyonkarahisar'da Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Karakuyu, haşhaş üreten esnafa ziyarette bulundu.

Karakuyu, yanındaki teknik personeller ile ilçede bulunan haşhaş ezmesi ve yağı, susam ve tahin işleri yapan esnafları ziyarette bulundu. Bu esnada ise esnafların sorunlarını dinleyen Müdür Karakuyu, haşhaş tarımı, pazarlama süreci ve karşılaşılan zorluklar ile ilgili istişare yaptı. Ardından ise çözüm yolları değerlendirildi. - AFYONKARAHİSAR