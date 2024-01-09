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Dinar'daki fırınlara denetim yapıldı

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ekmek üretimi yapan fırınlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde fırınlar teknik ve hijyenik şartlar bakımından incelendi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ekmek üretimi yapan fırınlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetim Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden Gıda Kontrol Görevlileri tarafından yapıldı. Denetimde fırınlar kapsamında teknik ve hijyenik şartlar bakımından incelendi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtilirken, işletmelere yönelik denetimlerinde ilerleyen günlerde de süreceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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