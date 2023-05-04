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Dinar'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Dinar'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Yerel Haberler

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından lise öğrencilerine yönelik trafik eğitimi verildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından lise öğrencilerine yönelik trafik eğitimi verildi.

Dinar ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Fen Lisesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Yatılı Bölge Okulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi. Yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı seminerde trafik ekipleri genel trafik kurallarının yanı sıra emniyet kemerinin kullanımı gibi temel konularda önemli bilgiler verdi. Trafik eğitimlerinin ilerleyen günlerde de devam edeceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Karahisar Yerel Haberler

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