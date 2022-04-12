Dinar'da köy ve mahalle muhtarlarına hizmet içi eğitim verildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar Dinar Kaymakamlığı tarafından köy ve mahalle muhtarlarına, Dinar Meslek Yüksek Okulunda hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Gerçekleştirilen eğitimde vatandaşların sorunlarını kolay ve hızlı bir şekilde iletebildiği en yakın yönetim kademesi olması itibariyle, muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunması amacıyla programın gerçekleştirildiği kaydedildi. İl ve ilçe yönetimi, muhtarlık müessesesi ve organları ve muhtarların görev, yetki ve sorumlulukları konularında Dinar Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü ve İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından eğitim verildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel