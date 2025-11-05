Dinar'da Gazze İçin Hayır Çarşısı Kuruldu
Afyonkarahisar Dinar İlçe Müftülüğü, Gazze'deki insani duruma dikkat çekmek amacıyla ilçe merkezinde bir hayır çarşısı kurdu. Çarşıya vatandaşlar ilgi gösterirken, satılan ürünlerden elde edilen gelir Diyanet Vakfı'na bağışlanacak.
İlçe merkezinde kurulan çarşıya vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Çok sayıda ürünün satışa sunulduğu çarşıda Gazze'de yaşanan insanlık dramına da dikkat çekildi. Çarşıda satışı yapılan ürünlerden elde edilecek gelirin müftülük bünyesinde toplanıp ardından bağış için Diyanet Vakfına gönderileceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR
