Dinar'da Gazze İçin Hayır Çarşısı Kuruldu

Afyonkarahisar Dinar İlçe Müftülüğü tarafından ilçe merkezinde Gazze için hayır çarşısı kuruldu.

İlçe merkezinde kurulan çarşıya vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Çok sayıda ürünün satışa sunulduğu çarşıda Gazze'de yaşanan insanlık dramına da dikkat çekildi. Çarşıda satışı yapılan ürünlerden elde edilecek gelirin müftülük bünyesinde toplanıp ardından bağış için Diyanet Vakfına gönderileceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR