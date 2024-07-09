Dinar'da Depremde Arama ve Kurtarma Eğitimi Verildi

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, Dinar ilçesinde bir hafta süren 'Depremde Arama ve Kurtarma Eğitimi' verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde DAK 95-Dinar Arama Kurtarma Ekibine yönelik eğitim verildi. 3-8 Temmuz 2024 tarihlerinde verilen Depremde Arama ve Kurtarma Eğitiminde deprem sonrasında neler yapılması gerektiği üzerinde duruldu. Uygulamalı olarak yapılan eğitim çalışmasında enkazdan yaralı kurtarılması ile afet sonrası yapılması gerekilenler konusunda önemli bilgiler verildi. Eğitim çalışmasına yaklaşık 30 personelin katıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR