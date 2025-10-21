Haberler

Dinar'da Ceviz Hasadı Başladı, Çiftçiler Mutlu

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ceviz hasadı sezonu başladı. Kaymakam Hasan Uğuz, rekoltenin memnun edici olduğunu ve ceviz üretiminin bölge ekonomisi için önemini vurguladı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ceviz hasadı başlarken, rekoltenin bu yıl çiftçileri memnun ettiği belirtildi.

Kaymakam Hasan Uğuz ve protokol üyeleri Yapağlı köyünde düzenlenen ceviz hasadı programına katıldı. Köylülerle bir araya gelen Kaymakam Uğuz, üreticilere bereketli bir hasat dönemi dileyerek ceviz üretiminin bölge ekonomisi için önemli bir değer olduğunu ifade etti.

Programda üreticilerle sohbet eden Kaymakam Uğuz, tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
