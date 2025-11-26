Haberler

Dinar'da Ağır Tonajlı Araçlar için Kaçış Rampası Projesi Hayata Geçiyor

Dinar'da Ağır Tonajlı Araçlar için Kaçış Rampası Projesi Hayata Geçiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ağır tonajlı araçların neden olduğu kazaların önüne geçmek amacıyla kaçış rampası projesi başlatıldı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından projenin detayları karayolları uzmanları ve yerel yetkililerle incelendi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ağır tonajlı araçlar için kaçış rampası yapılması projesi hayata geçirildi.

Ağır tonajlı araçların neden olduğu kazaların önüne geçilmesi amacıyla ilçede yürütülen kaçış rampası projesinde önemli bir adım atıldı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından, ihaleyi alan firma yetkilileri ve karayolları teknik ekibi proje sahasında detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. İncelemelere Kaymakam Hasan Uğuz ile birlikte protokol üyeleri katıldı.

Heyet, karayolları uzmanlarından projenin teknik detayları, uygulanacak yöntemler ve takvim hakkında bilgi aldı. Kaçış rampasının hizmete girmesiyle birlikte, özellikle ağır vasıta geçişlerinin yoğun olduğu bölgelerde trafik güvenliğinin belirgin şekilde artması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu

158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadından çarpıcı video

Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadın: Paris'te olsaydık...
Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi

Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek

Fiyatları düşürecek yasa geliyor
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.