Dinar'da Ağır Tonajlı Araçlar için Kaçış Rampası Projesi Hayata Geçiyor

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ağır tonajlı araçlar için kaçış rampası yapılması projesi hayata geçirildi.

Ağır tonajlı araçların neden olduğu kazaların önüne geçilmesi amacıyla ilçede yürütülen kaçış rampası projesinde önemli bir adım atıldı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından, ihaleyi alan firma yetkilileri ve karayolları teknik ekibi proje sahasında detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. İncelemelere Kaymakam Hasan Uğuz ile birlikte protokol üyeleri katıldı.

Heyet, karayolları uzmanlarından projenin teknik detayları, uygulanacak yöntemler ve takvim hakkında bilgi aldı. Kaçış rampasının hizmete girmesiyle birlikte, özellikle ağır vasıta geçişlerinin yoğun olduğu bölgelerde trafik güvenliğinin belirgin şekilde artması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR