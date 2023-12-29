Samsun'da 301 din görevlisi ve 74 sağlık çalışanı AFAD gönüllüsü oldu

Samsun'da 301 din görevlisi ve 74 sağlık çalışanı kimlik kartlarını alarak destek AFAD gönüllüsü oldu.

Destek AFAD Gönüllüsü 301 din görevlisi ve 74 sağlık çalışanının kimlik kartı teslim töreni, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon Şehit Ömer Halisdemir katında yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende açılış konuşmalarını Samsun İl AFAD Müdürü Levent Uçarlı ve Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır yaparak, din ve sağlık görevlilerine destek AFAD gönüllüsü oldukları için şükranlarını sundular.

"Depremlere hazırlıklı olmak, önceden tedbir almak önemli"

Muhtemel bir doğal afete hazırlıklı olmanın önemine değinen Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Yangın ve deprem felaketlerini idarecilikte Çanakkale'de yaşadım. Son Kahramanmaraş merkezli depremde AFAD çalışanları ve diğer kamu kurumları örnek bir gayret gösterdi. Vatandaşlarımız da o dönemde müthiş bir birlik beraberlik gösterdiler. AFAD gönüllüsü tüm personelimize şükranlarımı iletiyorum. Depremlere hazırlıklı olmak, önceden tedbir almak önemli. Kamusal görevlerimizin yanında insani bir görev olarak eğitim aldınız. 100 bin gönüllü rakamını yakalamak için valilik adına destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

"AFAD'ın deprem bölgesine harcamış olduğu rakam 100 milyar TL'nin üzerinde"

Sadece AFAD'ın 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremde bölge genelinde 100 milyar TL'den fazla harcama yaptığını ifade eden Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "Şu ana kadar sadece AFAD'ın deprem bölgesine harcamış olduğu rakam 100 milyar TL'nin üzerinde. Diğer kurumların harcamaları bunun dışında. 2024 yılı bütçesinde 672 milyar TL AFAD'a kalıcı konutlar yapmak üzere verildi. Ülkemiz büyük afetlere maruz kalan bir ülke. Sel, taşkın, heyelan, deprem riski olan birçok yerimiz var. Vatandaşlarımızda afetlere karşı bir farkındalık oluşturmak zorundayız. Bir afet olduğunda vatandaşlarımızda doğru davranış değişikliğini dönüştüremezsek yine sıkıntı yaşıyoruz. Bunun örneklerini 6 Şubat depremlerinde gördük. Bu konularda gönüllülere çok büyük görev düşüyor. Bugün din görevlileri ve sağlık çalışanları sertifikalarını alacaklar. Gönüllülerimize şimdiden şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Tören destek AFAD gönüllülerinin kimliklerinin almasının ardından sona erdi. Yeni katılanlarla birlikte Samsun'daki Destek AFAD gönüllüsü sayısı bin 37'ye yükseldi. Öte yandan Samsun'daki toplam AFAD gönüllüsü mevcudu ise 23 bin 707 olarak belirtildi. - SAMSUN