Din görevlilerine yönelik "Helal Gıda ve İş Ahlakı" semineri düzenlendi Yerel Haberler Bilecik İl Müftülüğü'nce eylül ayı mutat personel toplantısında din görevlilerine yönelik "Helal Gıda ve İş Ahlakı" konulu seminer düzenlendi. Bilecik İl Müftülüğü'nce eylül ayı mutat personel toplantısında din görevlilerine yönelik "Helal Gıda ve İş Ahlakı" konulu seminer düzenlendi. Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'un başkanlığında düzenlenen toplantı da gündemin değerlendirilmesi yanı sıra İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı tarafından "Helal Gıda ve İş Ahlakı" konulu seminer düzenlendi. Toplantı akabinde Bilecik İl Müftülüğünde göreve yeni başlayan Vaiz Fatih Sarı ve Ahmet Koçak ile din görevlileri ile tanıştı. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Bilecik Müftü Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Din görevlilerine yönelik 'Helal Gıda ve İş Ahlakı' semineri düzenlendi - Haberler

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