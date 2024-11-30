Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi

Son gelişme için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi

 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

Yaptıkları misilleme sonrası Türkiye'yi büyük bir tehlike bekliyor

 Muhalifler, ele geçirdikleri Halep'te Hafız Esad'ın heykellerini yıkmaya başladı

Esad'ı çıldırtacak görüntü
Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti

Naci Görür'den Antalya depremi sonrası dikkat çeken sözler

Din Görevlilerine Etkili Hutbe Eğitimi

Din Görevlilerine Etkili Hutbe Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, din görevlilerine yönelik düzenlenen 'Etkili Hutbe Sunumu Hizmet İçi Eğitim Semineri' ile din görevlilerinin hutbe sunum becerileri geliştirildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, din görevlilerine yönelik 'Etkili Hutbe Sunumu Hizmet İçi Eğitim Semineri' düzenlendi.

Bozdoğan'da ilçe genelindeki camilerde görev yapan din görevlilerinin hutbe sunumu konusunda daha etkili ve anlaşılır olabilmelerini sağlamak amacıyla seminer düzenlendi. Seminerde, din görevlilerinin topluma hitap ederken kullandıkları dilin ve sunum tekniklerinin büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulanarak, etkili hutbe sunumunun cami cemaatiyle güçlü bir iletişim kurulması için kritik bir araç olduğuna dikkat çekildi. Katılımcılar arasında etkileşimli uygulamalar ve deneyim paylaşımı yapıldığı seminerde din görevlileri hutbelerini daha etkili bir şekilde sunabilmek için gerekli donanımı elde etmeleri sağlandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Hesaplar değişti! İş dünyasının asgari ücret teklifi belli oldu
img

Kredi kartı ödemelerinde büyük değişiklik
img

Arda'ya 1 bardak su vermemişler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Az önce deprem mi oldu? 30 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu var mı? Kış lastiği uygulaması ne zaman, hangi araçlara zorunlu 2024? 30 Kasım TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Bugün ne sınavı var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! Bu hafta sonu hangi sınavlar var? HAFTA SONU HAVA DURUMU 30 KASIM | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 30 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 30 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Halep düştü mü? Halep'te ne oluyor? Seferceliye tarifi nedir? En güzel seferceliye tarifi! MasterChef seferceliye tarifi nasıl yapılır? Seferceliye için malzemeler! Manisa elektrik kesintisi! 1 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Vedat Başaran kimdir? Vedat Başaran kaç yaşında, nereli? Vedat Başaran hayatı ve biyografisi! İstanbul elektrik kesintisi! 1 Aralık Küçükçekmece, Sultangazi, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.