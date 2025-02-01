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Dilenci Doğan: 'Mesleğimi Aşkla Yapıyorum'

Dilenci Doğan: 'Mesleğimi Aşkla Yapıyorum'
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Konya'da dilencilik yapan Doğan Özadam, sosyal medyada 'dilenci Doğan' olarak tanınıyor. 'Kendi işim olduğu için severek, aşkla yapıyorum. Başka birinin yanında 100 bin lira verseler, yine kendi işimi seçerim' diyor.

Konya'da dilencilik yapan, ilginç konuşmalarıyla sosyal medyada dilenci Doğan olarak tanınan Doğan Özadam, "Kendi işim olduğu için severek, aşkla yapıyorum. Başka birinin yanında 100 bin lira verseler, ben yine kendi işimi seçerim. Ben anlık yaşıyorum, geçmişi veya geleceği düşünmüyorum" dedi.

Konya'da dilencilik yapan, "Mesleğimi aşkla yapıyorum" diyerek konuşmalarıyla sosyal medyada tanınan olan Doğan Özadam, ihtiyacı kadar topladığını belirterek dilenmeye devam ediyor. Dilenci Doğan olarak tanınan Doğan Özadam, "2019 yılında iş göremez raporu aldım. 2020 yılından beri bu şekilde gezer, toplarım. İş hayatım, çalıştığım dönemlerim de oldu ama benim iş göremez raporum var. Bu raporumla tüm sosyal platformlara çıktım. Konya'da bir dilenci ben miyim. Kendi işim olduğu için de severek, aşkla yapıyorum. Başka birinin yanında 100 bin lira verseler, ben yine kendi işimi seçerim. Ben rakamlara, sayılara odaklanmam, matematiksel hesap yapmam. Ben anlık yaşıyorum, geçmişi veya geleceği düşünmüyorum. Bu hayat bir şekilde devam ediyor. Zengin olsan da fakir olsan da tüccar olsan da son durak kara toprak. Kendi işim olunca severek, aşkla yapıyorum" dedi.

"Az olsun benim olsun"

Daha önce özel sektörde çalıştığını anlatan Doğan Özadam, "Benim sonuçta üniversite diplomam yok, zengin babam yok. Daha önce özel sektörde çalıştım, yaşadıklarımı da biliyorum. Onun için düşündüm ve en güzeli kendi işim dedim. Ben 50 kişi ile uğraşamam, o yüzden az olsun benim olsun" ifadelerini kullandı.

"81 ilde de tanınıyorum"

'Bu işi pazara kadar değil, mezara kadar götüreceğim' diyen Özadam, "81 ilde de tanınıyorum ben. Beni bir dükkandan, mekandan, AVM'den veya bir kafeden atarak bitiremezler. Herkes ufkunu genişletsin, herkes ticaretinde yükselmeye baksın. Bu ne kadar kazanmış, Ahmet abinin arabası kaç model veya Doğan ne kadar toplamış, böyle şeyler düşünmeyin. Atın atın geçin. Az laf çok iş. Benim için sayılar, rakamlar önemli değil. Artı ben buraya kimseyle arkadaşlık, dostluk kurmaya gelmiyorum. Ben buraya öteberi toplamaya, çay içmeye, tıkınmaya, para toplamaya, rutin ihtiyaçları tedarik etmeye geliyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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