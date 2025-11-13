Haberler

Dilek Kaya, Toplumsal Hizmet Ödülü'ne Layık Görüldü

Güncelleme:
Türk Amerikan Kolluk Kuvvetleri Derneği'nin düzenlediği ödül töreninde, İHA ABD Muhabiri Dilek Kaya, toplumla kolluk kuvvetleri arasındaki iletişimi güçlendiren çalışmaları nedeniyle Toplumsal Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. Törende, başarılı Türk ve Amerikan polis memurlarına da ödüller takdim edildi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) ABD Muhabiri Dilek Kaya, Türk kökenli polislerin kurduğu Türk Amerikan Kolluk Kuvvetleri Derneği'nin (TALES) New YOrk'ta düzenlediği törende, Toplumsal Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

ABD'de görev yapan New York Polis Departmanı'na (NYPD) bağlı Türk kökenli polislerin kurduğu Türk Amerikan Kolluk Kuvvetleri Derneği (TALES) ilk kez ödül töreni düzenledi. Birlik, dayanışma ve toplumsal hizmet mesajının verildiği görkemli gecede, başarılı polis memurları ile Türk-Amerikan toplumuna katkı sunan isimlere ödüller takdim edildi. Törene, NYPD'nin üst düzey yetkilileri, Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, Türk ve Amerikan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

"Sarsılmaz bağlılığınız, gururunuz ve tutkunuz için teşekkür ederim"

Gecenin açılış konuşmasını TALES Başkanı Uğur Bek yaptı. Bek, konuşmasında Türk kökenli polislerin ABD'deki dayanışmasına, derneğin vizyonuna ve toplumla kurulan güçlü bağa dikkat çekti. Bek, konuşmasına teşekkür ve birlik mesajlarıyla başlayarak, "Bu akşamki katılımınız, bizi bir araya getiren ve daha güçlü, daha bağlı bir topluluk oluşturmamızı sağlayan birlik, bağlılık ve ortak amacın bir kanıtıdır. Yönetim kurulu üyeleri ve mütevelli heyeti üyelerine; liderliğiniz ve vizyonunuz her türlü başarıyı mümkün kılıyor. Türk Amerikan Kolluk Kuvvetleri Derneği'nin değerli üyeleri, sarsılmaz bağlılığınız, gururunuz ve tutkunuz için teşekkür ederim" dedi.

Derneğin bugünlere gelişinde emeği geçen tüm üyelere teşekkür eden Bek, "Bu kuruluşun bugünlere gelmesi, sizin sadakatiniz, takım çalışmanız ve misyonumuza olan inancınız sayesinde olmuştur. Bu gece başarılı polis memurlarımıza ödüllerle onurlandıracağız. Ayrıca, ortaklıkları sayesinde kolluk kuvvetleri ile halk arasındaki bağı güçlendiren üç toplum liderini de ödül takdim edeceğiz. New York Türk Amerikan Merkezi Başkanı Erol Akyürek, İhlas Haber Ajansı'ndan (İHA) ABD muhabiri Dilek Kaya ve Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi Türk Toplulukları (TASC) Direktörü Muhammet Sami Görgülü. Bu gece bizlerle olduğunuz için sizlere minnettarız" diye konuştu.

İHA'ya ödül

Dostluk ve birlik mesajlarının verildiği ödül töreninde, Türkiye ile ABD arasındaki toplumsal iş birliğinin önemine vurgu yapıldı. Katılımcılar arasında Türk toplumunun önde gelen isimleri, iş insanları ve medya mensupları da yer aldı. Ödül töreninde, NYPD bünyesinde görev yapan başarılı Türk ve Amerikan polis memurları onurlandırılırken, toplumla kolluk kuvvetleri arasındaki iletişimi güçlendiren isimlere de özel ödüller verildi. Törende, İHA'nın ABD Muhabiri Dilek Kaya'ya toplumla kolluk kuvvetleri arasındaki güçlü iletişimi destekleyen çalışmalarından dolayı Toplumsal Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
