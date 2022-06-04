Dilek ağaca sığmadı... Para isteyen de var annesinin rüyasına gelmesini isteyende - Haberler

Dilek ağaca sığmadı... Para isteyen de var annesinin rüyasına gelmesini isteyende

DÜZCE - Düzce Otları ve Bereket Festivali'nde yer alan dilek ağacına dilek yazmak isteyenler kuyruk oluşturdu. Bir ağacın dallarından yapılan dilek ağacı vatandaşların umudu oldu. Dilek ağacına takılan dileklerin ise bazıları güldürürken bazıları ise okuyanları hüzünlendirdi.

Düzce Otları Bereket Festivali etkinlikleriyle devam ederken festival alanının en çok ilgi gören yer dilek ağacı oldu. Festival alanının ortasına konulan ve ağaç dallarından yapılan dilek ağacına dileklerini asmak isteyenler sıra beklemek zorunda kaldı. Dileklerini asmayı başaranlar ise o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Gencinden yaşlısına birçok insan dilek ağacına dileğini asmak için yoğun çaba harcadı. Festival alanını gezen yabancılar ise dilek ağacının başında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dileklerin çoğu para oldu, bazı dilekler ise hüzünlendirdi

Dilek ağacına asılan dileklerden bazıları okuyanları güldürdü. Annesinin babaannesi ile konuşmasını isteyenlerden sigara içmek ve ailesinin kendisine karışmamasını dileyenlere, mutluluktan ağladığı günleri görmek isteyenlerden annesine EYT çıkmasını, maaş bağlanmasını ve babaannesini sevip telefonu olmasını isteyenlere kadar birçok dilek vatandaşlar tarafından ağaca asıldı. Özellikle annesini kaybeden bir vatandaşın "Annem rüyama gelsin" dileği ise okuyanları hüzünlendirdi.

Yabancılarda yoğun ilgi gösterdi

Festivali gezmek için gelen yabancılarda dilek ağacına yoğun ilgi gösterdi. Bazı yabancılar yazılan dilekleri okurken, bazıları ağaç ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bazı yabancılar ise dilek ağacına kendi dillerinde dilekler asmayı da ihmal etmediler. Dilek ağacına dileklerini asan vatandaşlar ise, dilek ağacında en çok para ile ilgili dileklerin asıldığını belirterek sağlığın paradan daha önemli olduğunu belirttiler.

Dört gün sürecek olan festival boyunca alanda kalacak olan dilek ağacına vatandaşlar dileklerini asabiliyorlar.