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Dilber Nine'den Valiye Teşekkür Ziyareti

Dilber Nine'den Valiye Teşekkür Ziyareti
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Erzincan Gümüştarla köyünde yaşayan Dilber Çataltepe, Vali Hamza Aydoğdu'na daha önceki ziyaretinden dolayı teşekkür etti ve ilettiği taleplerin hızla çözüme kavuşturulmasından memnuniyetini dile getirdi.

Erzincan merkeze bağlı Gümüştarla köyünde yaşayan ve daha önce Vali Hamza Aydoğdu'nun kendisini evinde ziyaret ettiği Dilber Çataltepe, Valiye teşekkür ziyaretinde bulundu.

Vali Hamza Aydoğdu'ya ilettiği talep ve sorunlarının Vali Aydoğdu tarafından ivedelikle çözülmesinden duyduğu memnuniyeti belirten Dilber nine, hayır dualarını iletti.

Vali Hamza Aydoğdu bir kez daha çalışkanlığıyla ve azmiyle herkese örnek olan Dilber nineye uzun ömürler dileyerek ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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