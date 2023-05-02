Dikkatsizlik nedeniyle otomobil ve motosiklet sürücüleri çarpıştı: O anlar kamerada
Yerel Haberler
Gaziosmanpaşa'da bir motosikletli, sokaktan çıkan arabayı fark etmeyince çarpıştı.
Gaziosmanpaşa'da bir motosikletli, sokaktan çıkan arabayı fark etmeyince çarpıştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza, 28 Nisan günü Gaziosmanpaşa Paşaçayırı Caddesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz bilinmeyen motosiklet sürücüsü, otomobil ile çarpıştı. Dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Yaşanan kaza ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sürücülerin dikkatsizlik sonucu çarpıştıkları anlar görülüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel