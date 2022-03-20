Dikkatsiz sürücüler kafa kafaya çarpıştı
İhlas Haber Ajansı - Abdullah Uğur - Yerel
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Dikkatsiz sürücüler kafa kafaya çarpıştı Bursa'da dikkatsiz sürücüler dört yolda kafa kafaya çarpıştı.
Dikkatsiz sürücüler kafa kafaya çarpıştı
BURSA - Bursa'da dikkatsiz sürücüler dört yolda kafa kafaya çarpıştı. O anlar kameraya yansıdı.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesinde dört sokağın birleştiği alanda meydana geldi. Dikkatsiz ve hızlı şekilde ilerleyen iki otomobil dört yolda kafa kafaya çarpıştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.