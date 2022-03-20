Dikkatsiz sürücüler kafa kafaya çarpıştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dikkatsiz sürücüler kafa kafaya çarpıştı

İhlas Haber Ajansı - Abdullah Uğur - Yerel
 - Güncelleme:

Dikkatsiz sürücüler kafa kafaya çarpıştı Bursa'da dikkatsiz sürücüler dört yolda kafa kafaya çarpıştı.

Dikkatsiz sürücüler kafa kafaya çarpıştı

BURSA - Bursa'da dikkatsiz sürücüler dört yolda kafa kafaya çarpıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesinde dört sokağın birleştiği alanda meydana geldi. Dikkatsiz ve hızlı şekilde ilerleyen iki otomobil dört yolda kafa kafaya çarpıştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Dikkatsiz sürücüler kafa kafaya çarpıştı

Dikkatsiz sürücüler kafa kafaya çarpıştı

Dikkatsiz sürücüler kafa kafaya çarpıştı

Dikkatsiz sürücüler kafa kafaya çarpıştı

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title