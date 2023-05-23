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Dikkat: Trafikte deve kuşu var

Dikkat: Trafikte deve kuşu var

Yerel Haberler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir çiftlikten kaçan deve kuruşu şehirler arası yolda sürücülere zor anlar yaşattı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir çiftlikten kaçan deve kuruşu şehirler arası yolda sürücülere zor anlar yaşattı. Bir süre sonra köpeklerin kovaladığı deve kuşu gözlerden kayboldu.

Alınan bilgiye göre, İskenderun ilçesinde Denizciler Mahallesinde bir çiftlikten kaçan deve kuşu Adana- İskenderun kara yoluna çıktı. Yolda bir süre araçların çevresinde giden deve kuşu sürücülere zor anlar yaşattı. Araçların arasında nereye gideceğini şaşıran deve kuşuna sokak köpekleri de saldırdı. Deve kuşu köpeklerden kaçarak kurtuldu.

Yaşanan o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İskenderun Hatay Yerel Haberler

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